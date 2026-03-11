Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 marzo (ore 20.00) si gioca Vallefoglia-Panathinaikos, finale d’andata della Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Alla loro prima apparizione in campo continentale, le marchigiane sono riuscite a spingersi fino all’atto conclusivo e ora andranno a caccia dell’ambito trofeo: le Tigri se la dovranno vedere con la compagine greca, partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare molto attente all’esperta formazione greca.

L’appuntamento è davanti al proprio pubblico della Vitifrigo Arena di Pesaro, dove si consumerà la prima parte del confronto, che settimana scorsa si sposterà nella capitale ellenica per il match di ritorno. La sesta forza della Serie A1 femminile, reduce dalla sconfitta nei quarti di finale dei playoff scudetto contro Milano, si farà trascinare dall’opposto Erblira Bici, dalle schiacciatrici Adelina Ungureanu e Loveth Omoruyi, dalle centrali Nyadholi Thokbuom e Sonia Candi.

Il Panathinaikos, allenato da coach Alessandro Chiappini e reduce dal doppio successo contro il Panionios in semifinale, potrà fare affidamento sui martelli Mionika Lampkowska e Micaya Monet White, sulla bomber Haylie Bennett e sulla centrale Martina Sabadan, tutte capaci di mettersi in mostra durante la lunga competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vallefoglia-Panathinaikos, finale d’andata della Challenge Cup di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN ed Euro Volley Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS OGGI

Mercoledì 11 marzo

Ore 20.00 Megabox group Vallefoglia vs Panathinaikos Atene

PROGRAMMA VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta testuale: OA Sport.