Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno

Manca meno di un mese all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per affrontare la Francia in un’amichevole. Il primo incontro in Nations League è invece previsto il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria, preceduto da un altro test match con le transalpine a Novara il 15 maggio e da un quadrangolare a Genova (22-24 maggio contro Serbia, Turchia, Polonia).

Il CT Julio Velasco ha già annunciato che diverse big salteranno la Nations League e torneranno direttamente per gli Europei di fine estate, dove tra l’altro verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi (giusto per citarne alcune) non saranno della partita durante il prestigioso torneo internazionale itinerante e dunque la formazione titolare sarà in parte da rivedere.

Intanto prosegue la serie di collegiali presso il Centro Federale Pavesi di Milano: i lavori sono incominciati questa settimana e continueranno dal 20 al 24 aprile con il secondo turno di collegiale per il quale il Guru ha convocato undici giocatrici. Mancano chiaramente diverse pedine perché ancora impegnate nella parte conclusiva dell’annata agonistica con i rispettivi club. Tra le giocatrici di Serie A spiccano le palleggiatrici Carlotta Cambi (Novara) e Chidera Eze (Bergamo), l’opposto Josephine Obossa e la centrale Katja Eckl (Busto Arsizio), le schiacciatrici Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi (Vallefoglia).

CONVOCATE SECONDO COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

Carlotta Cambi (Igor Volley); Katja Eckl, Josephine Obossa (UYBA Volley); Eze Chidera Blessing Chinyere, Linda Manfredini, Denise Meli (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (ASD Altino); Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi (Megabox Vallefoglia); Ilenia Moro (Pallavolo Pinerolo); Alice Tanase (Azzurra Volley Firenze).