Vallefoglia fa centro alla prima in Europa! Finale di Challenge Cup, sfida greca per il trofeo

Vallefoglia si è qualificata alla finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Alla prima avventura al di fuori dei confini nazionali, la formazione marchigiana, sesta forza della Serie A1. avrà la possibilità di battagliare per la conquista del trofeo: si preannuncia un doppio impegno esigente contro le greche del Panathinaikos, che hanno avuto la meglio nel derby ellenico con il Panionios (3-1 e 3-2).

Le Tigri hanno avuto la meglio contro le ungheresi del KHG Kaposvari NRC: dopo la soffertissima affermazione al tie-break ottenuta settimana scorsa nella semifinale d’andata, il sestetto in verde ha prevalso anche nella sfida di ritorno andata in scena al Palacampanara di Pesaro, imponendosi per 3-0 (25-19; 25-16; 25-21) e facendo festa di fronte al proprio pubblico. Nel mese di marzo, che si aprirà con il quarto di finale dei playoff scudetto contro Milano, Vallefoglia sarà attesa dalle partite più importanti della propria storia.

A trascinare le padrone di casa, allenate da coach Andrea Pistola, sono state le attaccanti Loveth Omoruyi (16 punti), Adelina Ungureanu (12) ed Erblira Bici (12) sotto la regia di Valentina Bartolucci, che si è affidata anche alle centrali Sonia Candi (6) e Nyadholi Thokbuom (12), mentre al sestetto di coach Vincent Lacombe non sono bastate Roberta Dornelles (13) e Marta Fedyk (18).