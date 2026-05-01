ATP Madrid 2026, Zverev supera Blockx e affronterà Sinner in finale

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il tedesco ha raggiunto l’ultimo atto del torneo spagnolo, dopo aver sconfitto in semifinale il sorprendente belga Alexander Blockx in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Si tratta della quattordicesima sfida in carriera tra Sinner e Zverev, con il numero uno del mondo che ha vinto le ultime nove partite giocate, comprese le tre in questa stagione ad Indian Wells, Miami e Montecarlo, tutte arrivate in semifinale.

Sei ace e due doppi falli per entrambi i giocatori. Zverev ha vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima ed il 67% con la seconda, colpo con cui ha sofferto tantissimo il belga (32%). I vincenti del tedesco sono stati 35 contro i 18 di Blockx, che ha invece commesso 18 errori non forzati contro i 15 del numero tre del mondo.

Match subito in discesa per Alexander Zverev. Il tedesco, infatti, ha subito una palla break e la sfrutta immediatamente. Il numero tre del mondo non concede nulla nei propri turni di battuta e nel quinto gioco strappa ancora il servizio al belga e scappa sul 4-1. Nel settimo game Blockx riesce ad annullare tre set point, ma nel game successivo Zverev si porta sul 40-15 e questa volta riesce a chiudere sul 6-2 in quarantuno minuti di gioco.

Fioccano le palle break nel secondo set in favore di Zverev. Blockx ne annulla due nel primo game, una nel terzo, altre due ancora nel settimo e poi ancora due nel nono. Il belga riesce a salvarsi sempre, ma nell’undicesimo gioco ne concede un’altra e questa volta Zverev riesce finalmente a strappare il servizio all’avversario. Il tedesco chiude poi nel game successivo sul 7-5 e stacca il biglietto per la finale contro Sinner.