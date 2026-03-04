Paola Egonu dirompente, Anna Danesi granitica e Milano guadagna la semifinale scudetto: Vallefoglia ko

Milano si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie dei quarti contro Vallefoglia. Dopo aver travolto le marchigiane con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud appena tre giorni fa, le meneghine si sono replicate alla Vitifrigo Arena di Pesaro: un altro schiacciante 3-0 (25-20; 25-19; 25-22) e il diritto di proseguire il proprio cammino nei playoff che assegnano il tricolore.

La terza forza della regular season di Serie A1 ha liquidato in maniera perentoria la sesta classificata del campionato, fornendo una prova di caratura tecnica e agonistica anche al di sopra delle aspettative della vigilia. Le ragazze di coach Stefano Lavarini se la dovranno ora vedere contro la vincente del confronto tra Scandicci e Bergamo, ma prima di cimentarsi nella serie al meglio delle cinque partite saranno chiamate ad affrontare il VakifBank Istanbul nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il Vero Volley ha fatto la differenza sul 17-17 nel primo set, ha allungato in maniera perentoria in avvio del secondo parziale e nella terza frazione ha saputo recuperare dal 16-19, andando a chiudere i conti in maniera brillante. Prestazione sublime da parte dell’opposto Paola Egonu (24 punti, 4 muri, 2 ace) e della centrale Anna Danesi (11 punti, 5 muri), ben spalleggiata in reparto da Hena Kurtagic (7 punti, 5 stampatone).

La regista Francesca Bosio ha mandato in doppia cifra anche il martello Rebecca Piva (10 punti), affiancata di banda da Khalia Lanier (5). Tra le fila di Vallefoglia, che affronterà il Panathinaikos nella finale di Challenge Cup (la terza competizione europea per importanza), le migliori sono state Erblira Bici (13 punti) e Sonia Candi (11), 5 marcature per Loveth Omoruyi.