Egonu e Lanier spumeggianti: Milano vince gara-1 contro Vallefoglia e avvicina la semifinale scudetto

Milano ha travolto Vallefoglia con un perentorio 3-0 (25-20; 25-15; 25-19) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile, riuscendo a chiudere i conti in poco più di un’ora di gioco e a portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due, dunque le meneghine sono a un successo dalla semifinale).

La terza forza della regular season non è stata minimamente impensierita dalla sesta classificata della stagione regolare, dimostrando un ottimo piglio tecnico e un buono stato di forma che servirà in occasione del durissimo quarto di finale di Champions League, mentre le Tigri, che avevano già vinto lo scontro diretto in campionato, sono sembrate un po’ svuotate dall’impegno infrasettimanale in Europa (si sono qualificate alla finale di Challenge Cup).

A trascinare le ragazze di coach Stefano Lavarini davanti ai 3100 spettatori dell’Allianz Cloud sono state l’opposto Paola Egonu (20 punti, 3 muri, 45% in attacco per la capitana) e la ritrovata schiacciatrice Khalia Lanier (20 punti, 3 muri, 65% in fase offensiva e 43% in ricezione), spalleggiata da Rebecca Piva (8 punti, 2 muri). Sotto la regia di Francesca Bosio si sono distinte anche le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic (7 punti a testa), il libero Eleonora Fersino ha chiuso con il 58% in ricezione.

Tra le fila di Vallefoglia la migliore è stata Erblira Bici (13 punti), 7 marcature a testa per Loveth Omoruyi e Nyadholi Thokbuom, 6 punti per Adelina Ungureanu, sostituita a metà incontro da Gaia Giovannini (3) sotto la regia di Valentina Bartolucci, da annotare i 4 punti della capitana Sonia Candi.