Volley femminile, le convocate dell’Italia per l’estate: big da preservare, Antropova schiacciatrice, giovani da lanciare

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana femminile, ha comunicato la lista delle atlete che saranno coinvolte con la maglia azzurra durante l’estate. Il Guru ha svelato una lista di giocatrici che saranno disponibili per i prossimi mesi: tra giugno e luglio si disputerà la Nations League, tra fine agosto e inizio settembre andranno in scena gli Europei.

Per il momento non è stata fornita la lista per la Nations League (verrà diramata il prossimo 13 maggio), ma è risaputo che al torneo internazionale itinerante non parteciperanno alcune big come l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro, che rientreranno in occasione della rassegna continentale, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Non sarà della partita il libero Monica De Gennaro, che ha confermato l’addio alla Nazionale.

La notizia del giorno è l’inserimento ufficiale di Ekaterina Antropova nella lista delle schiacciatrici: la bomber in forza a Scandicci è stata l’arma segreta delle azzurre in occasione dei trionfi alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, ma utilizzarla solo con il doppio cambio è troppo limitato e Julio Velasco ha ribadito l’intento di volerla schierare di banda.

L’azzurra verrà così spostata da opposto a martello, in modo da aumentare il potenziale offensivo della squadra con Paola Egonu opposto sotto la regia di Alessia Orro. Si dovrebbero fare degli esperimenti durante la Nations League (anche se le altre due titolari saranno assenti), per capire poi quale strada seguire nel prosieguo della stagione. Si chiederà più sforzo difensivo alla seconda schiacciatrice: Myriam Sylla e Stella Nervini sono le opzioni più accreditate, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi e Alice Tanase sono le altre convocate.

Le riserve di Egonu saranno Merit Adigwe (ha avuto spazio a Conegliano) e Josephine Obossa (brillante a Busto Arsizio), mentre le seconde di Orro saranno Carlotta Cambi (brillante a Novara) e Chidera Blessing Eze, mentre non ci sarà Francesca Bosio. Spicca l’assenza dell’attaccante Rebecca Piva dopo l’ottima annata a Milano.

Eleonora Fersino sarà il libero di riferimento (Ilaria Spirito e Ilenia Moro le opzioni alle sue spalle), mentre tra le centrali, oltre a Sarah Fahr e Anna Danesi, ci sono Denise Melli, Dalila Marchesini e Linda Manfredini. Selezionata anche una squadra B, che prenderà parte ai Giochi del Mediterraneo e tra cui verranno selezionati alcuni elementi per la Nations League.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY

SQUADRA A

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro, Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze.

OPPOSTI: Paola Egonu, Merit Adigwe, Josephine Obossa.

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla, Ekaterina Antropova, Stella Nervini, Gaia Giovannini, Alice Tanase, Loveth Omoruyi.

CENTRALI: Anna Danesi, Sarah Fahr, Denise Melli, Linda Nwakalor, Dalila Marchesini, Linda Manfredini.

LIBERI: Eleonora Fersino, Ilaria Spirito, Ilenia Moro.

SQUADRA B

PALLEGGIATRICI: Asia Bonelli, Francesca Scola.

OPPOSTI: Giorgia Frosini, Binto Diop.

SCHIACCIATRICI: Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan.

CENTRALI: Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar.

LIBERI: Federica Pelloni, Sara Panetoni.