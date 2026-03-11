Trento-PGE Varsavia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 marzo (ore 20.30) si gioca Trento-PGE Projekt Varsavia, ritorno dei playoff della Champions League di volley maschile. I Campioni d’Italia scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per inseguire la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea: dopo aver vinto al tie-break il confronto d’andata, i dolomitici saranno chiamati a imporsi anche in questa partita oppure dovranno perdere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato e vibrante dopo quanto successo settimana scorsa: i polacchi hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i dolomitici, che dovranno offrire una prestazione di elevata caratura tecnica e agonistica se vorranno proseguire la propria avventura nel torneo e meritarsi il match da dentro o fuori con i polacchi del Bogdanka Luk Lublino, ammessa di diritto tra le otto grandi del Vecchio Continente dopo aver primeggiato nel proprio girone.

A trascinare Trento saranno l’opposto Theo Faure, gli schiacciatori Daniele Lavia e Jordi Ramon, il palleggiatore Riccardo Sbertoli, i centrali Flavio Gualberto e Simon Torwie, il libero Gabriele Laurenzano , il martello Alessandro Michieletto è nel pieno del recupero da un infortunio.. Tra le fila del Varsavia, allenato da Kamil Nalepka, spiccano grandi stelle del panorama internazionale come Linus Weber, Bartosz Bednorz, Yurii Semeniuk e Kevin Tillie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-PGE Projekt Varsavia, playoff di ritorno della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 255; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-PGE VARSAVIA, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 11 marzo

Ore 20.30 Itas Trentino vs PGE Projekt Varsavia – Diretta tv su Sky Sport 255

PROGRAMMA TRENTO-VARSAVIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 255, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.