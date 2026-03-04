Trento vince un braccio di ferro imperiale e avvicina i quarti di Champions League: Lavia e Faure show

Nel momento più difficile dell’annata agonistica, dopo aver perso l’atto conclusivo della Coppa Italia e la semifinale della Supercoppa Italiana, dopo aver tentennato nelle battute conclusive della regular season di Superlega, con alcuni infortuni importanti in seno al gruppo (su tutti quello di Alessandro Michieletto), Trento ha mostrato i muscoli ed è riuscita a primeggiare nel rovente braccio di ferro andato in scena davanti ai quasi tremila spettatori della rovente Torwar Hall, imponendosi nell’andata dei playoff della Champions League di volley maschile.

I Campioni d’Italia hanno battuto il PGE Projekt Varsavia per 3-2 (25-11; 17-25; 27-25; 19-25; 15-8) nel primo atto del turno di spareggio che promuove ai quarti di finale della massima competizione europea e hanno compiuto un passo verso il passaggio del turno, ma per completare l’opera sarà necessario vincere anche il match di ritorno in programma settimana prossima tra le mura amiche oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio. La qualificazione è ancora in bilico, ma intanto i ragazzi di coach Marcelo Mendez hanno reagito alle avversità e possono proiettarsi anche con più ottimismo verso l’inizio dei quarti dei playoff scudetto.

Prova di grande impatto da parte dell’opposto Theo Faure (22 punti, 5 ace, 53% in attacco) e dello schiacciatore Daniele Lavia (13 punti, 34% in fase offensiva, 42% in ricezione), affiancato di banda da Jordi Ramon (13 punti, 2 ace). Il regista Riccardo Sbertoli (3) ha ben sfruttato anche i centrali Flavio Gualberto (13 punti, 3 muri) e Simon Torwie (10 punti, addirittura 5 stampatone), il libero Gabriele Laurenzano ha chiuso con il 35% in ricezione. Tra le fila del Varsavia, allenato da Kamil Nalepka, figurano grandi stelle del panorama internazionale come Linus Weber (22), Bartosz Bednorz (15), Yurii Semeniuk (5), Kevin Tillie (15).

Dopo un primo set dominato, Trento ha dovuto prestare il fianco agli avversari nella seconda frazione. Sul 23-23 del terzo parziale si è materializzato un doppio botta e risposta (25-25), poi Bednorz ha commesso invasione a rete e Lavia ha piazzato il mani-out risolutore. Quarto set a senso unico in favore dei polacchi e si arriva così al tie-break, dove Trento ha messo la freccia sul 5-5: stoccata di Lavia, errore di Tillie, pallonetto di Lavia e ace di Faure per il 9-5. I Campioni d’Italia conservano il +4 fino al 12-8, poi piazza la fiammata risolutrice: diagonale di Faure, muro di Flavio e ace di Sbertoli per fare festa.