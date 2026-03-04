Conegliano sbriga la pratica Busto Arsizio e vola in semifinale scudetto. Chirichella scatenata a muro

Conegliano si è qualificata alle semifinali dei playoff scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie dei quarti contro Busto Arsizio. Dopo aver sofferto nel primo confronto con le Farfalle, disputato domenica pomeriggio al PalaVerde di Treviso, le Pantere hanno giganteggiato con grande disinvoltura nella gara-2 andata in scena nella tana delle biancorosse, imponendosi con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-15).

Le Campionesse d’Europa hanno offerto un’autorevole prova di forza, rispettando il pronostico della vigilia in poco più di un’ora di gioco: la vincitrice della regular season si è rivelata nettamente superiore dal punto di vista tecnico e agonistico contro l’ottava squadra della Serie A1, che era riuscita a strappare il pass per i playoff all’ultimo respiro e che tre giorni fa aveva fatto intendere di poter dare maggiore filo da torcere al sestetto guidato da coach Daniele Santarelli.

La corazzata veneta ha fatto la differenza operando agevolmente l’allungo nelle battute iniziali dei tre set e ora proseguirà nella difesa del titolo contro la vincente del confronto tra Chieri e Novara, la serie sarà al meglio delle cinque partite (accederà all’atto conclusivo chi ne vincerà tre). Prima della gara-1 della semifinale scudetto, che si disputerà nel weekend del 14-15 marzo, l’Imoco sarà chiamata ad affrontare le turche dello Zeren Spor Ankara nell’andata dei quarti di finale della Champions League.

A trascinare le Campionesse d’Italia sono state in particolar modo l’opposto Isabelle Haak (17 punti) e la schiacciatrice Zhu Ting (13), affiancata di banda da Fatoumatta Sillah (7 punti, preferita a Gabi, a riposo precauzionale dopo lo scontro di qualche giorno fa). La regista Joanna Wolosz ha ben sfruttato anche le centrali Sarah Fahr (7 punti, 2 muri) e Cristina Chirichella (11 punti, 5 stampatone), eccellente lavoro del libero Monica De Gennaro. A Busto Arsizio non sono bastate Josephine Obossa (8), Alessia Gennari (10) e Alice Torcolacci (5).