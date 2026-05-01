Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streaming

La Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. La giornata del sabato sarà riservata alle semifinali: Conegliano-VakifBank Istanbul alle ore 16.00 e Scandicci-Eczacibasi Istanbul alle ore 19.00. Si preannuncia grande spettacolo nel doppio incrocio tra le formazioni italiane e le compagini turche, che avranno il sostegno del proprio pubblico (anche se si giocherà in un impianto differenti da quelli abituali).

Dopo essersi laureate Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva, Conegliano sarà chiamata a difendere il massimo trofeo europeo: il delle Pantere inizierà contro la corazzata di coach Giovanni Guidetti, che ha appena vinto il campionato anatolico. Le Campionesse d’Europa potranno affidarsi all’opposto Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Il VakifBank di coach Giovanni Guidetti potrà fare leva su due armi da fuoco davvero pregevoli come la bomber Tijana Boskovic e il martello Marina Markova.

Scandicci si rimetterà in gioco dopo aver vinto il Mondiale per Club e aver perso la finale dell’ultima Champions League. Il sestetto guidato da coach Marco Gaspari farà leva soprattutto sull’opposto Ekaterina Antropova, sulle schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (o Lindsey Ruddins), sulle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, sulla palleggiatrice Maja Ognjenovic, sul libero Brenda Castillo. Tra le fila dell’Eczacibasi di coach Giulio Bregoli spiccano le attaccanti Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank Istanbul e Scandicci-Eczacibasi Istanbul, semifinali della Champions League 2026 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 maggio

Ore 16.00 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.