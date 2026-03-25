Quando Sinner-Tiafoe? Definito l’orario a Miami: dove vederlo in tv, canali esatti, streaming

Dopo il tour de force a cui è stato sottoposto tra sedicesimi ed ottavi del torneo ATP Masters 1000 di Miami, l’azzurro Jannik Sinner, ha goduto di un giorno di riposo prima dei quarti di finale, che opporranno il numero due del mondo allo statunitense Frances Tiafoe, numero 19 del seeding.

Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista azzurro e lo statunitense, infatti, aprirà il programma di domani, giovedì 26 marzo, sullo Stadium, e si giocherà a partire dalle ore 18.00 italiane: Sinner ha vinto quattro dei cinque precedenti, anche se l’ultimo risale al 2024.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MIAMI 2026

Giovedì 26 marzo

Stadium – Dalle ore 18.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2)-Frances Tiafoe (Stati Uniti, 19) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.