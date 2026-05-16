Pochi giorni di recupero per Sinner prima del Roland Garros: tre possibili date per il debutto

Il Roland Garros 2026 di tennis si aprirà domenica 24 maggio e terminerà domenica 7 giugno: il tabellone principale vedrà il primo turno spalmato su tre giorni, e per questo i tornei ATP e WTA della prossima settimana si concluderanno di sabato.

Il primo turno dei main draw di singolare, maschile e femminile, per un totale di 128 incontri, verrà suddiviso tra domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio: salta così la classica suddivisione parte alta-parte bassa del tabellone, ma nella seconda giornata si disputeranno match di entrambe le metà dei main draw.

Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, domani, domenica 17 maggio, disputerà la finale dell’ATP Masters 1000 di Roma: nella peggiore delle ipotesi l’azzurro avrà una settimana esatta di riposo prima di Parigi, che potrebbero diventare 8 o 9 giorni a seconda della data d’esordio, tra le tre precedentemente citate.

POSSIBILI DATE ESORDIO SINNER AL ROLAND GARROS 2026

Domenica 24 maggio

Lunedì 25 maggio

Martedì 26 maggio