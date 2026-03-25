Quanti punti può guadagnare Sinner ad Alcaraz turno per turno a Miami. Il n.1 è tornato un obiettivo concreto, ma non subito

Dopo l’eliminazione di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è diventato padrone del proprio destino nella corsa al numero 1 del ranking ATP: vincendo sia a Miami che a Montecarlo, infatti, l’azzurro scalzerebbe l’iberico dal trono della classifica mondiale, qualsiasi sia il risultato dello spagnolo nel Principato.

Essendo approdato ai quarti di finale in Florida, inoltre, Sinner avrà comunque la possibilità di operare il sorpasso dopo il torneo di Montecarlo, anche in caso di mancato successo a Miami: in tale circostanza, però, l’azzurro dovrà guardare anche ai risultati dell’iberico sulla terra battuta monegasca.

Carlos Alcaraz al termine del torneo di Indian Wells aveva un vantaggio di 2150 punti, quindi a Miami non potrà ancora esserci il sorpasso in vetta alla classifica, però l’iberico, a causa dell’eliminazione al terzo turno ha incamerato 50 punti, dovendone oltretutto scartare 10 lunedì 29 marzo.

Jannik Sinner, invece, non scarterà punti lunedì prossimo, e con l’approdo ai quarti ne ha già incassati 200: al momento l’azzurro risulta separato virtualmente da Alcaraz da 1990 punti. Scendendo sotto i 2000 punti di ritardo, l’azzurro potrà operare il sorpasso in vetta già a Montecarlo.

L’azzurro, però, con i prossimi turni potrà avvicinarsi ulteriormente allo spagnolo, infatti con l’approdo in semifinale il ritardo calerebbe a -1790 punti, mentre la conquista dell’ultimo atto lo porterebbe a -1540, infine vincendo il torneo scenderebbe a -1190, ripartendo poi virtualmente da -190 a Montecarlo.

DISTACCO ALCARAZ-SINNER NEL RANKING ATP

Prima del torneo: 2150

Dopo la qualificazione ai quarti di Sinner: 1990

In caso di passaggio in semifinale di Sinner: 1790

In caso di passaggio in semifinale di Sinner: 1540

In caso di vittoria in finale di Sinner: 1190