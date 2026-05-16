Quanto è durata la prosecuzione tra Sinner e Medvedev? Il punteggio esatto e il minutaggio

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia 2026, che si disputerà domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa di Roma. Il numero 1 del mondo ha chiuso agevolmente la pratica incominciata ieri sera e che era stata interrotta a causa della fitta pioggia, la quale aveva fatto capolino sul Foro Italico intorno alle ore 21.40.

Il fuoriclasse altoatesino conduceva per 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio) al momento della sospensione, poi la partita è stata rinviata al pomeriggio odierno e il 24enne ha avuto bisogno soltanto di un quarto d’ora per chiudere i conti. Medvedev ha tenuto il turno di battuta con un ace (4-3), poi l’azzurro ha dettato legge al servizio con tre punti di fila (5-3) e ha avuto anche due match-point sul 15-40 nel nono gioco.

Il russo ha annullato quelle due occasioni (5-4), poi Sinner è tornato al servizio per il decimo game, 30-30 e poi due punti consecutive per festeggiare l’accesso al secondo atto conclusivo consecutivo nel torneo di gara. A Jannik Sinner sono bastati quindici minuti esatti nella ripresa odierna che, sommati a quanto successo ieri, portano la durata complessiva dell’incontro a due ore e trentaquattro minuti di gioco, resi necessari per meritarsi il confronto decisivo con il norvegese Casper Ruud.