Basket, playoff Serie A: in gara-1 vincono Milano e Trieste

Hanno preso il via i playoff della Serie A di basket e oggi erano in programma i primi due match dei quarti di finale. E arrivano le vittorie per EA7 Emporio Armani Milano e Pallacanestro Trieste, con i milanesi che confermano il fattore campo nelle sfida contro Unahotels Reggio Emilia, mentre i giuliani hanno espugnato a sorpresa il campo di Brescia. Gara-2 è in programma lunedì.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 96-84

Parte subito forte Milano nel primo quarto, con un Shavon Shields scatenato nei primi minuti e Reggio Emilia che fatica tantissimo a contenere l’attacco biancorosso. Così l’Olimpia scava lentamente il solco, tocca la doppia cifra di vantaggio a 2’ dalla fine del primo quarto con Ricci e va al primo stop sul 31-16. Continua a correre la squadra di Poeta nel secondo quarto, con Uglietti e compagni che provano a limitare i danni e Olimpia che tocca il massimo vantaggio di +22. Nel finale di quarto ricuce, almeno parzialmente, il gap Reggio Emilia e si va al riposo lungo sul 57-40.

Come spesso è capitato in stagione a Bolmaro e compagni, nel terzo quarto frena la squadra di casa, permette troppi rimbalzi offensivi a Reggio Emilia, che alza anche le sue percentuali – soprattutto da oltre l’arco – e si avvicina pericolosamente, andando anche in singola cifra di svantaggio. Regge l’urto, però, Milano che va all’ultimo stop avanti 75-64. Negli ultimi 10 minuti va in gestione la squadra di Peppe Poeta, che con qualche parziale riallunga, poi lascia che gli ospiti si sfoghino – con un Caupain da 20 punti – ma senza mai dare l’impressione di andare in apnea. E con un ottimo Diop (14 punti per lui) gestisce il vantaggio e Milano chiude sul 96-84, portando a casa gara-1.

GERMANI BRESCIA – PALLACANESTRO TRIESTE 90-92

Partenza ottima di Trieste che nei primi minuti del match trova un piccolo parziale e prova a tenere dietro Brescia. Della Valle, però, trova i punti per il sorpasso lombardo ed è la Germani che prova ad allungare poco dopo metà quarto. Ma l’equilibrio non si spezza, un parziale di 8-0 per Trieste rilancia i giuliani che alla fine vanno al primo stop avanti 24-28. Continua a spingere la squadra ospite a inizio secondo quarto, tocca il +8, ma è ancora una volta Della Valle a dare la scossa a Brescia. Si torna punto a punto, ma ancora una volta è Trieste ad allungare a fine primo tempo e va al riposo lungo sul 51-59.

Reagisce Brescia a inizio ripresa e un parziale di 7-0 riporta i lombardi completamente in partita. Si torna a lottare punto a punto e Della Valle e compagni impattano il risultato a metà quarto. E la tripla di Ivanovic a 2’30” dalla fine del terzo quarto vale il sorpasso per i padroni di casa. Nunn firma il +6, poi Trieste limita i danni e si va all’ultimo stop sul 75-72. Non si spezza l’equilibrio a inizio ultimo quarto, con le percentuali che calano per entrambe le formazioni. Ne approfitta Trieste per richiudere il gap e andare sul +4 a 3’ dalla sirena. Fatica tantissimo Brescia, Ivanovic sbaglia molto, ma è proprio il play a trovare la tripla del pareggio a 26” dalla fine. Ross riporta avanti Trieste, poi Della Valle sbaglia il tiro del pareggio e Trieste si impone 90-92.