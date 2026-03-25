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Miami Open 2026 p. 4: Ma quale robot!? Sinner è uno spettacolo!
Anche senza esprimere il suo miglior tennis, Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Miami Open! 💪 Il numero 2 del mondo allunga la sua incredibile striscia: 14 vittorie consecutive e 28 set di fila vinti nei Masters 1000 🔥 Decisivo ancora una volta un tiebreak spettacolare, con cui il “Dolomiti Kid” supera un buon Alex Michelsen. 👉 Analisi e commenti sulla partita di Sinner in Florida 📺 Non perdere la diretta di TennisMania! Ti aspettiamo alle 8:45 sul canale YouTube di OA Sport #JannikSinner #Sinner #MiamiOpen #ATPTour #Tennis #Masters1000 #TennisItalia #TennisNews #OASport