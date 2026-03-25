ATP Miami 2026, quando si giocano semifinali e finale: orari, tv, programma, streaming

Nella serata italiana di oggi inizieranno i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, che si concluderanno domani, mentre le semifinali si disputeranno entrambe venerdì 27 (anche se col fuso orario una si giocherà di notte), infine la finale è in programma domenica 29.

Tutti i match citati saranno in programma sullo Stadium: venerdì 27 marzo la prima semifinale scatterà alle ore 20.00 italiane, mentre la seconda si giocherà non prima della mezzanotte italiana di sabato 28. La finale è prevista domenica 29 dalle ore 21.00 italiane.

Le semifinali e la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis e, per la seconda semifinale maschile, anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

CALENDARIO ATP MIAMI 2026

Venerdì 27 marzo

Stadium – Dalle ore 20.00 italiane

Prima semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima della mezzanotte italiana di sabato 28 marzo

Seconda semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 29 marzo

Stadium – Dalle ore 21.00 italiane

Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e, per la seconda semifinale maschile, anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.