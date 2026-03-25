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ATP Miami 2026, quando si giocano semifinali e finale: orari, tv, programma, streaming
Nella serata italiana di oggi inizieranno i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami, che si concluderanno domani, mentre le semifinali si disputeranno entrambe venerdì 27 (anche se col fuso orario una si giocherà di notte), infine la finale è in programma domenica 29.
Tutti i match citati saranno in programma sullo Stadium: venerdì 27 marzo la prima semifinale scatterà alle ore 20.00 italiane, mentre la seconda si giocherà non prima della mezzanotte italiana di sabato 28. La finale è prevista domenica 29 dalle ore 21.00 italiane.
Le semifinali e la finale dell’ATP Masters 1000 di Miami saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis e, per la seconda semifinale maschile, anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.
CALENDARIO ATP MIAMI 2026
Venerdì 27 marzo
Stadium – Dalle ore 20.00 italiane
Prima semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis
Non prima della mezzanotte italiana di sabato 28 marzo
Seconda semifinale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
Domenica 29 marzo
Stadium – Dalle ore 21.00 italiane
Finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis
PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Tennis e, per la seconda semifinale maschile, anche su Sky Sport Uno.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.