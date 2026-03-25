Errani/Paolini dominano contro Muhammad/Routliffe e volano in semifinale a Miami

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del WTA 1000 di Miami. Continua dunque il cammino della coppia italiana, che ha dominato il proprio quarto di finale, battendo con un perentorio 6-3 6-1 il duo composto dall’americana Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Le azzurre affronteranno ora la vincente della sfida che mette di fronte la coppia composta dalla belga Elise Mertens e la cinese Zhang Shuai e quella formata dall’australiana Storm Hunter e dall’americana Jessica Pegula.

Errani/Paolini non hanno concesso break alle avversarie, riuscendo ad annullare tutte le sette palle break concesse, rimontando anche spesso da situazioni decisamente complicate. Alla fine le italiane hanno vinto il 69% dei punti quando hanno servito la prima ed il 60% con la seconda.

Le azzurre hanno subito una bella occasione nel quarto game, visto che si portano sullo 0-40. Muhammad/Routliffe, con anche un po’ di fortuna vista una volée sulla riga, si salvano e tengono un delicatissimo turno di servizio. Nel settimo gioco si arriva al punto secco, ma per fortuna Routliffe sbaglia di rovescio. Scampato il pericolo Errani/Paolini trovano il break nel game successivo e vanno poi a chiudere il primo set sul 6-3.

Nel secondo set il break in favore della coppia italiana arriva nel terzo game dopo una clamorosa difesa su tre smash, con Paolini che poi va a chiudere con il dritto. Nel quarto gioco, con Errani al servizio, le due azzurre rimontano da 15-40 e vincono al punto decisivo, complice il lob sbagliato di Routliffe. Il set prende definitivamente la direzione di Errani/Paolini nel quinto gioco, con Sarita che si esalta sul punto decisivo che porta al break del 4-1. Muhammad/Routliffe hanno l’occasione di poter recuperare uno dei due break di svantaggio, ma ancora una volta Errani/Paolini rimontano da 15-40 e vincono nuovamente al punto decisivo. Le azzurre chiudono poi subito sul 6-1 al secondo match point e si qualificano per la semifinale.