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Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E se vincesse la finale a Roma…
Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro scarterà 650 punti lunedì 18 maggio, dato che l’anno scorso perse in finale, e ne ha già incamerati proprio 650 nel torneo sulla terra battuta capitolina.
Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciato lunedì 4 maggio, infatti, l’azzurro aveva 1390 punti di margine sull’iberico, il quale però scarterà 1000 punti lunedì 18 maggio, dato che lo scorso anno vinse il torneo capitolino, ma ora il gap tra i due è già di 2390 punti.
Nella peggiore delle ipotesi, ovvero in caso di sconfitta in finale, l’azzurro finirebbe il torneo di Roma proprio con 2390 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo in finale, il divario sarebbe di 2740 punti.
L’azzurro, in ogni caso, allungherà ancora al Roland Garros: Sinner scarterà 1300 punti, mentre Alcaraz, che salterà il torneo citato, ne perderà 2000. Dunque, rispetto agli attuali 2390 punti di margine, come minimo l’azzurro ne guadagnerà altri 700 sullo spagnolo a Parigi, portandosi a +3090.
DISTCCO ATTUALE SINNER-ALCARAZ
2390 punti: 14350-11960
DISTACCO IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A ROMA
2740 punti: 14700-11960