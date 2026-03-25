Quando gioca Sinner i quarti a Miami? Sera o notte: le due ipotesi molto diverse e l’avversario

Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’ATP di Miami dopo aver sconfitto per 7-5, 7-6 (4) l’americano Alex Michelsen in un’ora e 42 minuti di gioco. Si è trattato di un match tutt’altro che agevole, nel quale l’italiano è risultato insolitamente falloso con il diritto, ritrovandosi sotto nel punteggio 2-5 nel secondo set, nonché 1-3 nel tie-break.

Ora il n.2 del mondo avrà un giorno di riposo, poi (si spera) il tour de force con quarti e semifinale in due giorni. Nel prossimo turno affronterà uno tra l’americano Frances Tiafoe ed il francese Terence Atmane. Con entrambi è avanti nei precedenti: 4-1 nei confronti dello statunitense, 2-0 con il transalipino.

QUANDO GIOCA SINNER I QUARTI DI FINALE A MIAMI?

Sinora è sicura solo la giornata: giovedì 26 marzo. Sì, lo stesso giorno della semifinale dei playoff di calcio tra Italia e Nord Irlanda. Le ipotesi di orario sono due, molto diverse tra loro: o le 18.00 o non prima di mezzanotte (e sarebbe già dunque venerdì 27 marzo in Italia). Ricordiamo che attualmente tra Roma e Miami le ore di fuso sono 5. Dunque la mezzanotte italiana equivale alle 19.00 locali.

Qualora Sinner affrontasse il padrone di casa Tiafoe, sarebbe praticamente certo il posizionamento nella sessione serale. Sinner-Atmane avrebbe invece qualche possibilità in più di venire programmato come primo match di giornata, ma non sarebbe comunque scontato.

PROGRAMMA SINNER AI QUARTI A MIAMI

Giovedì 26 marzo

Ore 18.00 o 0.00 di venerdì 27 marzo – Jannik Sinner (Italia) vs Frances Tiafoe (USA)-Terence Atmane (Francia)

DOVE VEDERE SINNER IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, probabile anche Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport