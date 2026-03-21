Startlist superG maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 22 marzo (ore 12.30) andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi norvegesi si disputerà la finale di questa specialità per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante: si preannuncia grande spettacolo sulla pista di Kvitfjell, dove gli atleti si daranno grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio, in modo da chiudere con il sorriso la stagione delle discipline veloci.

L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle: Dominik Paris ha vinto la discesa libera del sabato e punta a una nuova magia su un tracciato tanto amato, Giovanni Franzoni cercherà di chiudere in bellezza l’annata agonistica che lo ha consacrato, Mattia Casse potrebbe piazzare la grande zampata, attenzione anche al veterano Christof Innerhofer e a Guglielmo Bosca.

Gli azzurri dovranno fare i conti con i favoritissimi svizzeri Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin, ma attenzione anche alla nutrita pattuglia austriaca guidata da Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky, Marco Schwarz, Raphael Haaser, Lukas Feurstein. Tra gli outsider occorre menzionare i norvegesi Adrian Sejersted e Fredrik Moeller, il ceco Jan Zabystran, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e il francese Niel Allegre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del superG maschile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STARTLIST SUPERG MASCHILE LILLEHAMMER

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 SuperG maschile a Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG LILLEHAMMER: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE LILLEHAMMER

1 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

2 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

4 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

22 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

26 6191814 HAGHIGHAT Victor 2007 FRA Dynastar