Quando partono Franzoni, Paris e gli azzurri, superG Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Domenica 22 marzo andrà in scena il superG maschile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’ultima gara della stagione in questa specialità, sulla pista di Kvitfjell si consumerà una bella lotta per il successo e per salire sul podio al termine di un’annata agonistica particolarmente intensa. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi norvegesi, dove l’Italia punterà in alto spinta dalle sue stelle dopo la vittoria di Paris in discesa libera.

Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris e Giovanni Franzoni, senza dimenticarsi di Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. Il programma di giornata prevede che tutti gli atleti scattino a intervalli di due minuti, con un tv break di 2’15” al termine della quindicesima discesa. Al cancelletto di partenza si presenteranno soltanto 26 atleti, visto che questa è una finale che prevede un contingente ridotto in termini numerici.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel superG di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI SUPERG LILLEHAMMER

Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 12.30 quando scatterà il numero 1: tutti gli atleti partiranno a intervalli di due minuti, tv break di 2’15” dopo il numero 15.

Christof Innerhofer: pettorale numero 3, ore 12.34

Mattia Casse: pettorale numero 5, ore 12.38.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 6, ore 12.40.

Dominik Paris: pettorale numero 13, ore 12.54.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 18, ore 13.06.

CALENDARIO STARTLIST SUPERG MASCHILE LILLEHAMMER

Domenica 22 marzo

Ore 12.30 SuperG maschile a Kvitfjell (Norvegia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG LILLEHAMMER: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE LILLEHAMMER

1 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

2 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

3 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

4 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

5 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

12 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

14 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

17 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

18 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

19 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

22 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

23 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

24 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

25 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

26 6191814 HAGHIGHAT Victor 2007 FRA Dynastar