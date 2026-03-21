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Quando parte Sofia Goggia nel superG di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv
Saranno ancora una volta cinque le azzurre al via del superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 22 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 27 le atlete al via, con 11 Paesi rappresentati.
Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10.45 e tutte le 27 atlete scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.
Per il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Domenica 22 marzo
Ore 10.45 SuperG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?
Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10.45 e tutte le 27 atlete scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
7 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
9 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
17 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
22 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
23 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
25 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
26 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
27 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar