Quando parte Sofia Goggia nel superG di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Saranno ancora una volta cinque le azzurre al via del superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domenica 22 marzo l’azione scatterà alle ore 10.45 e saranno 27 le atlete al via, con 11 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10.45 e tutte le 27 atlete scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.

Per il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 22 marzo

Ore 10.45 SuperG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTE SOFIA GOGGIA?

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 8 alle ore 11.00.10: il superG femminile delle Finali, infatti, inizierà alle ore 10.45 e tutte le 27 atlete scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

4 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

12 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

13 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

14 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

17 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

18 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

22 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

23 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

24 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

25 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

26 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

27 198445 CHARBONNIER Emy 2005 FRA Dynastar