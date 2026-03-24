Pallanuoto
Pallanuoto, Brescia sconfitto in Grecia nei quarti di Champions League
Incappa nella seconda sconfitta consecutiva il Brescia, impegnato nei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella seconda giornata della fase a gironi i lombardi cadono in trasferta, battuti al Piero, in Grecia, dall’Olympiacos, che si impone per 14-11.
Nel primo quarto si assiste ad un doppio botta e risposta, con l’equilibrio che non si spezza, e si chiude sullo score di 2-2. Nella seconda frazione, invece, arriva il break che spacca la gara, con gli ellenici che calano un poker di reti consecutive ed arrivano così a metà gara sul 7-4.
Il Brescia prova a ricucire, ed accorcia nel terzo parziale, portandosi a -2 sul 10-8 all’ultimo intervallo, e nell’ultimo quarto trova anche il -1 in avvio. I greci chiudono il match con le reti di Fountoulis, Gkillas e Zalanki, poi devono solo amministrare nel finale, vincendo con lo score di 14-11.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Quarti di finale – 2ª giornata
Martedì 24 marzo
Girone A
Olympiacos SFP-AN Brescia Team 14-11 (2-2, 5-2, 3-4, 4-3)
20:30 Zodiac CNAB-VK Novi Beograd Tehnomanija
Classifica: Zodiac CNAB 3, VK Novi Beograd Tehnomanija 3, Olympiacos SFP 0, AN Brescia Team 0.
Mercoledì 25 marzo
Girone B
20:30 Pro Recco Waterpolo-HAVK Mladost
20:30 Waspo 98 Hannover-FTC Telekom Waterpolo
Classifica: Pro Recco Waterpolo 3, HAVK Mladost 3, FTC Telekom Waterpolo 0, Waspo 98 Hannover 0.