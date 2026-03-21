Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: tutto facile per il Plebiscito nel posticipo della quattordicesima giornata
Tre le partite in programma oggi per il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. In scena i posticipi per quanto riguarda la 14ma giornata. Vittorie esterne per Cosenza in casa del Brizz e Bogliasco in casa del Locatelli Genova, mentre domina davanti al pubblico amico il Plebiscito Padova che batte 19-9 il Civitavecchia.
14ª giornata
Martedì 17 marzo
Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 17-18 dtr (13-13)
Mercoledì 18 marzo
SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 9-11
Sabato 21 marzo
Brizz Nuoto-Smile Cosenza Pallanuoto 11-16
Plebiscito Padova-Nautilus Civitavecchia 19-9
Iren Tauride L. Locatelli Genova-AGN Energia Bogliasco 1951 8-16
Classifica
L’Ekipe Orizzonte 36
SIS Roma 35
Rapallo Pallanuoto 35
Smile Cosenza Pallanuoto 25
Pallanuoto Trieste* 24
Plebiscito Padova 21
AGN Energia Bogliasco 1951 19
Brizz Nuoto 9
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova* 0
*una partita in meno