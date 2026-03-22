Pallanuoto, sconfitta indolore per il De Akker Team in Conference Cup. Vittoria inutile per il Posillipo

Si chiude la fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Atene, in Grecia: nella terza ed ultima giornata perde il De Akker Team, già certo del passaggio alla Final Four da prima del Girone B, mentre vince il CN Posillipo, già aritmeticamente eliminato nel Girone A.

Nel Girone A il CN Posillipo di Pino Porzio saluta la competizione con un successo ai danni degli iberici del CN Tenerife Echeyde con il punteggio di 17-13. Inizio sfavillante dei campani, che spaccano la gara già nel primo quarto, chiuso sul 9-3, per poi amministrare, arrivano a metà gara sul 9-5. I posillipini tornano ad allungare nella terza frazione, portandosi sul 14-9, prima di gestire il match fino al definitivo 17-13.

Nel Girone B il De Akker Team di Federico Mistrangelo gioca con il primo posto già in cassaforte e cede ai croati del VK Mornar Split, vittoriosi con lo score di 20-13. I felsinei tengono testa agli avversari nel primo quarto, chiuso sul 5-5, poi risparmiano energie preziose in vista del campionato e fanno scappare i balcanici, che arrivano a metà gara sul 10-8. I croati chiudono i conti nel terzo periodo, issandosi sul 15-11, poi dilagano nell’ultimo quarto, fino al definitivo 20-13.

Nella Final Four del 2-3 maggio il De Akker Team di Federico Mistrangelo sfiderà in semifinale gli ellenici del Panionios GSS, secondi nel Girone A, mentre l’altra finalista uscirà dal confronto tra i magiari dell’Endo Plus Service Honved ed i greci del GS Apollon Smyrnis.

CONFERENCE CUP MASCHILE PALLANUOTO 2025-2026

3ª giornata quarti di finale

Girone A

CN Tenerife Echeyde-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 13-17 (3-9, 2-0, 4-5, 4-3)

Panionios GSS-Endo Plus Service Honved 12-15 (2-6, 4-4, 5-5, 1-0)

Classifica

Endo Plus Service Honved 9, Panionios GSS 6, Ranieri Impiantistica CN Posillipo 3, CN Tenerife Echeyde 0.

Girone B

VK Mornar Split-De Akker Team 20-13 (5-5, 5-3, 5-3, 5-2)

GS Apollon Smyrnis-Solatradex CN Mataró 15-10 (5-3, 2-2, 6-4, 2-1)

Classifica

De Akker Team 6, GS Apollon Smyrnis 6, Solatradex CN Mataró 3, VK Mornar Split 3.

In grassetto le qualificate alla Final Four.

Final Four (2-3 maggio)

Semifinali

Endo Plus Service Honved-GS Apollon Smyrnis

De Akker Team-Panionios GSS