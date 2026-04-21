Champions League: l’AN Brescia vola a Barcellona per continuare a stupire

Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A dello Stage Group di Champions League l’AN Brescia affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, il Barceloneta, capolista a punteggio pieno. I lombardi, con la forza dei nervi distesi di chi non ha nulla da perdere, si presentano al prestigioso appuntamento in terra catalana con la voglia di continuare a stupire e ad alimentare le residue speranze di accesso alla Final Four.

I leoni hanno già centrato il loro obiettivo stagionale con l’accesso al Quarter Final Stage, ma se è vero che l’appetito vien mangiando pare lecito attendersi che gli ospiti entrino in acqua con il coltello tra i denti, consapevoli del fatto che l’eventuale blitz in Spagna consentirebbe loro la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due uscite. Il successo conquistato, con pieno merito, contro il Novi Beograd nell’ultimo turno ha rappresentato un’ennesima importante assunzione di consapevolezza per una squadra capace di proporre pallanuoto di notevole qualità e ormai pronta a giocare faccia a faccia con le migliori del panorama continentale.

Non sarà però certamente facile il compito che attende capitan Alesiani e compagni. Quella spagnola è certamente formazione di valore assoluto nella quale si mescolano, con sapiente maestria, l’esperienza dei senatori e il talento e l’esuberanza dei giovani.

Il portiere Unai Aguirre, estremo titolare della nazionale iberica, e l’attaccante Bernat Sanahuja, splendido presente e futuro garantito del movimento spagnolo, sono le stelle dichiarate di una squadra che beneficia anche della classe degli ungheresi Vigvari e Burian.

Il veterano Alberto Munarriz rappresenta, per distacco, il leader carismatico di un gruppo che riceve un prezioso contributo in termini di qualità ed esperienza dai due ex azzurri Gonzalo Echenique ed Alessandro Velotto. Ritmo, intensità agonistica elevata, difesa aggressiva, pressing a tutta vasca e cinismo in fase conclusiva saranno peculiarità indispensabili per alimentare le possibilità dei bresciani di un clamoroso colpaccio.