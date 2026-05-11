Ambesi: “Sinner non va oltre la terza marcia nei primi turni. Quando può, sperimenta”

La vittoria al debutto di Jannik Sinner a Roma sull’austriaco Sebastian Ofner e la rocambolesca sconfitta della campionessa uscente del Foro Italico Jasmine Paolini contro la belga Elise Mertens sono alcuni dei temi trattati nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Ofner ti consentiva di scambiare profondo, con un buon servizio. Classico Sinner da primi turni, che da tre partite a questa parte non concede palle break. L’Italia stabilisce il record di sei italiani al terzo turno (poi sette con Pellegrino, ndr). Mi ha stupito Bellucci per come ha aggredito la partita. Un Cobolli oltremodo solido, che ha saputo affrontare la partita in maniera corretta. Ho visto un passo avanti in termini di maturità. Grande giornata per l’Italia, macchiata dall’uscita di Paolini contro la sempre ostica Mertens“, il bilancio di Ambesi.

“Per alcuni italiani il tabellone si fa interessante. Basilashvili ha dato una lezione di tennis a Shelton, dominandolo tatticamente dall’inizio alla fine, mandandolo fuori giri sul rovescio. Cobolli ha detto ‘per noi Sinner è fondamentale perché ci consente di alzare l’asticella’. Questo secondo me è l’atteggiamento giusto, nonché una comunicazione intelligente. Cobolli ha una grandissima testa, sono ammirato da quanto sta facendo negli ultimi mesi“, sottolinea il giornalista di Eurosport.

Sulle prospettive del n.1 al mondo nel torneo romano: “In Sinner vedo lo stesso giocatore dei primi turni nei tornei precedenti. Non va oltre la terza marcia, quando può sperimenta. L’ho visto molto meglio negli appoggi rispetto a Madrid: direi assolutamente in controllo in un contesto di gioco diverso. L’incontro con Ofner è stato allenante. I presupposti sono buoni. La parte alta del tabellone si è letteralmente aperta. C’è molta più carne al fuoco nella parte bassa, dove c’è un bel rodeo. Per Sinner la partita difficile sarà la prossima con Popyrin“.

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