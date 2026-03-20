Pallanuoto
Pallanuoto, De Akker Team vittorioso in Conference Cup. Sconfitta per il CN Posillipo
Serata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi dei quarti di finale della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, scattata ad Atene, in Grecia: vince il De Akker Team, mentre viene sconfitto il CN Posillipo.
Nel Girone A il CN Posillipo di Pino Porzio viene battuto dai magiari dell’Endo Plus Service Honved, vittoriosi con il punteggio di 15-12. Inizio a spron battuto degli ungheresi, che chiudono il primo quarto sul 4-2, per poi allungare a metà gara sul 10-6. I campani provano ad accorciare e tornano a -3 all’ultimo intervallo, sul 10-13, ma i magiari gestiscono nell’ultimo quarto e difendono il margine fino al definitivo 15-12.
Nel Girone B il De Akker Team di Federico Mistrangelo supera di misura gli iberici del Solatradex CN Mataró, sconfitti con lo score di 14-13. I catalani chiudono il primo quarto in vantaggio per 4-3, arrivando a metà gara col minimo scarto sull’8-7. Nella terza frazione i felsinei ribaltano il match, passando a condurre sull’11-9, per poi difendere un gol di margine fino al conclusivo 14-13.
CONFERENCE CUP MASCHILE PALLANUOTO 2025-2026
1ª giornata quarti di finale
Girone A
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Endo Plus Service Honved 12-15 (2-4, 4-6, 4-3, 2-2)
Panionios GSS-CN Tenerife Echeyde 15-8 (4-1, 2-4, 6-1, 3-2)
Classifica
Panionios GSS 3, Endo Plus Service Honved 3, Ranieri Impiantistica CN Posillipo 0, CN Tenerife Echeyde 0.
Girone B
De Akker Team-Solatradex CN Mataró 14-13 (3-4, 4-4, 4-1, 3-4)
GS Apollon Smyrnis-VK Mornar Split 17-9 (4-3, 3-4, 4-0, 6-2)
Classifica
GS Apollon Smyrnis 3, De Akker Team 3, Solatradex CN Mataró 0, VK Mornar Split 0.