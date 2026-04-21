Pallanuoto, la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions League

Sconfitta indolore per la Pro Recco nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri cedono per 14-16 ai magiari del Ferencvaros, ma difendono il vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti (avendo vinto per 9-13 in Ungheria) e restano al primo posto nel Gruppo B.

La Pro Recco viene agganciata a quota 9 proprio dai magiari, ma è prima proprio in virtù degli scontri diretti: i liguri sono ad un punto dalla qualificazione alla Final Four, dato che i tedeschi della Waspo 98 Hannover superano di misura i croati della Mladost, sconfitti per 15-14, e li agganciano a quota 3.

Con 6 punti a disposizione ai liguri basta un punto per la qualificazione al prossimo turno, ma vincendo nei tempi regolamentari gli ultimi due match, proprio contro teutonici e croati, sarebbero primi nel girone ed affronterebbero in semifinale la seconda classificata del Gruppo A.

Gara subito in salita oggi per la Pro Recco, con il Ferencvaros avanti 4-6 a fine primo quarto. I magiari indirizzano definitivamente il match nel secondo quarto, non subendo gol ed arrivando sul 4-10 a metà gara. Reazione dei liguri nel terzo periodo e gap dimezzato sul 10-13, ma la rimonta non si completa nell’ultimo quarto, finito 14-16.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Quarti di finale – 4ª giornata

Martedì 21 aprile

Girone B

Pro Recco Waterpolo-FTC Telekom Waterpolo 14-16 (4-6, 0-4, 6-3, 4-3)

Waspo 98 Hannover-HAVK Mladost 15-14 (2-3, 3-4, 6-5, 4-2)

Classifica: Pro Recco Waterpolo 9, FTC Telekom Waterpolo 9, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 3.

Mercoledì 22 aprile

Girone A

18:30 Olympiacos SFP-VK Novi Beograd Tehnomanija

20:30 Zodiac CNAB-AN Brescia

Classifica: Zodiac CNAB 9, VK Novi Beograd Tehnomanija 3, Olympiacos SFP 3, AN Brescia 3.