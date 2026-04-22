L’AN Brescia incassa una sonora sconfitta a Barcellona, ma qualificazione in Champions League è ancora aperta

Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone A del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia rimedia una sonora sconfitta e perde 17-6 contro il Barceloneta. I catalani conservano la testa della classifica a punteggio pieno e, soprattutto, centrano con due turni di anticipo il pass per la Final Four di Malta. Non sono ancora spente le possibilità di pass per i lombardi.

La vittoria di misura dell’Olympiacos sul Novi Beograd lascia infatti ancora aperta la possibilità di qualificazione all’evento che assegnerà il titolo anche in considerazione del fatto che gli ellenici dovranno presentarsi a Mompiano. Le tre formazioni sono raccolte in tre lunghezze e i ragazzi di Bovo lotteranno con il coltello tra i denti fino all’ultimo secondo.

La partita assume una direzione chiara fin dalle prime battute. Gli ospiti sbloccano con Viskovic, ma i catalani capovolgono rapidamente lo svantaggio con il dirompente 5-1 firmato dalla mortifera parabola di Echenique per il 5-2 del primo parziale. I catalani continuano a premere sull’acceleratore, stritolano le velleità avversarie con un pressing di straordinaria intensità e chiudono i primi sedici minuti sull’8-2.

Gli ospiti, che non sono certamente nelle migliori condizioni, provano una timida reazione ad inizio ripresa con l’uno-due firmato da Vincenzo Dolce e dal tracciante di Matteo Giri per l’8-4. I catalani premono nuovamente sull’acceleratore, trovano la via del gol con continuità e confezionano il 4-0 che, a fine terzo parziale, mette il successo in ghiaccio per il provvisorio 12-4. La quarta frazione serve solo a fissare le proporzioni del punteggio finale sancito dal delizioso pallonetto di Burian per il 17-6.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Quarti di finale – 4ª giornata

Martedì 21 aprile

Girone B

Pro Recco Waterpolo-FTC Telekom Waterpolo 14-16

Waspo 98 Hannover-HAVK Mladost 15-14

Classifica: Pro Recco Waterpolo 9, FTC Telekom Waterpolo 9, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 3.

Mercoledì 22 aprile

Girone A

Olympiacos SFP-VK Novi Beograd 16-15

Zodiac CNAB-AN Brescia 17-6

Classifica: Zodiac CNAB 9, Olympiacos SFP 3, VK Novi Beograd 3, AN Brescia 3.