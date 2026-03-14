Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco vince e torna da sola in vetta alla classifica della Serie A1
La Pro Recco vince e si riporta da sola in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’ultimo incontro della 19ma giornata della regular season i liguri regolano senza patemi la Telimar Palermo, sconfitta per 21-12, e staccano l’AN Brescia, vittoriosa ieri.
Trieste conferma il quinto posto piegando ai rigori il Quinto, sconfitto per 21-20 dopo il 17-17 dei tempi regolamentari, ma si allontana dal Posillipo, vittorioso ieri, e vede avvicinarsi il De Akker Team, che passa per 12-15 in casa della Roma Vis Nova.
Ne approfittano i cugini dell’Olympic Roma, vittoriosa di misura sull’Ortigia, battuta per 10-9, con le due formazioni capitoline che ora condividono il nono posto, che vale la salvezza diretta, infine Salerno sale all’11° posto superando ai rigori la Florentia, sconfitta per 14-11 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati 19ª giornata
Venerdì 13 marzo
AN Brescia Team-Banco BPM RN Savona 15-11
AC Group Canottieri Napoli-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 10-11
Sabato 14 marzo
Roma Vis Nova Pallanuoto-De Akker Team 12-15
Training Academy Olympic Roma-CC Ortigia 1928 10-9
Pallanuoto Trieste-Iren Genova Quinto 21-20 dtr (17-17)
RN Nuoto Salerno-RN Florentia 14-11 dtr (10-10)
Pro Recco Waterpolo-Telimar 21-12
Classifica
Pro Recco Waterpolo 57
AN Brescia Team 54
Banco BPM RN Savona 48
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 35
Pallanuoto Trieste 30
De Akker Team 29
Iren Genova Quinto 28
AC Group Canottieri Napoli 21
Roma Vis Nova Pallanuoto 20
Training Academy Olympic Roma 20
RN Nuoto Salerno 18
Telimar 17
CC Ortigia 1928 15
RN Florentia 7