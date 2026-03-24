Pallanuoto femminile, la SIS Roma scopre l’avversaria dei quarti di Champions League: sogno Final Four

A Zagabria, in Croazia, si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: a causa dello spostamento della World Cup ad inizio maggio, il match d’andata si disputerà l’11 aprile, mentre il ritorno resta confermato per il 16 maggio.

L’unica formazione italiana ad aver superato la fase a gironi è la SIS Roma: le capitoline sono state sorteggiate contro le iberiche del Mataró: la gara d’andata si giocherà in Spagna, mentre il match di ritorno andrà in scena al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia.

La vincente avrà accesso alla Final Four, in programma a Malta dal 10 al 12 giugno, in contemporanea con quella maschile: in semifinale lo scontro sarà con una tra le spagnole dell’Astralpool Sabadell e le elleniche dell’Olympiacos. Dall’altro lato del tabellone si giocheranno Ferencvaros-UVSE Budapest e Sant Andreu-Vouliagmeni.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Quarti di finale (andata sabato 11 aprile, ritorno sabato 16 maggio)

QF1. Astralpool CN Sabadell-Olympiacos SFP

QF2. Assolim CN Mataró-SIS Roma

QF3. FTC Telekom-UVSE Budapest

QF4. CN Sant Andreu-Vouliagmeni NC

Semifinali – Mercoledì 10 giugno

SF1. Vincitore QF1-Vincitore QF2

SF2. Vincitore QF3-Vincitore QF4

Finale – Venerdì 12 giugno

Vincitore SF1-Vincitore SF2