Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci prova

L’Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Si corre infatti, oltre alla Classicissima di Primavera, anche la Milano-Sanremo donne.

La corsa in linea prende il via da Genova alle 10:40 e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 156 chilometri. Le atlete partecipanti si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello dell’olandese Lorena Wiebes, vincitrice in volata dell’edizione dello scorso anno davanti alla connazionale Marianne Vos e alla svizzera Noemi Ruegg.

Come vedere in tv Milano-Sanremo donne? La Milano-Sanremo donne non sarà trasmessa in diretta tv. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 2 (dalle 12:30 alle 14:30), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

Un percorso totalmente pianeggiante nella prima parte condensa le sue difficoltà negli ultimi cinquanta chilometri di gara. Le prime tre salite, in rapida sequenza, saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). Le corridore, dopo la discesa, entrano nel vivo della gara con le scalate di Cipressa (5.6 km al 4.1%) e Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), trampolino verso gli ultimi cinque chilometri con tre in discesa e due in pianura.

FAVORITE

La fuoriclasse olandese dovrà mettere al lavoro la sua squadra per impostare un ritmo alto e tenere sotto controllo la corsa per poi giocarsi le proprie possibilità allo sprint. Potrebbe rivelarsi fondamentale, in quest’ottica, il lavoro della compagna di squadra Lotte Kopecky. Le rivali più accreditate nella lotta per il successo sembrano essere la polacca Kasia Niewiadoma della Canyon, la francese Juliette Berthet, il duo Elisa Balsamo-Niamh Fisher-Black, Kim Le Court Pienaar, la britannica Cat Ferguson della Movistar Team e l’olandese Marianne Vos del Team Visma. La Lidl-Trek potrà sfruttare la doppia opzione con la velocista azzurra per puntare sull’arrivo allo sprint o la scalatrice neozelandese in caso di una corsa molto più selettiva

PROGRAMMA MILANO-SANREMO DONNE 2026

Sabato 21 marzo – Milano-Sanremo donne Genova-Sanremo (156 km)

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo: 14.30 circa

DOVE VEDERE LA MILANO-SANREMO DONNE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 2 (dalle 12:30 alle 14:30), DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport