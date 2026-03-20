Milano-Sanremo 2026: il borsino dei favoriti e le stellette. I possibili nomi a sorpresa

Siamo alla vigilia. Domani sul lungomare ligure sarà grande spettacolo: in scena la prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo, la corsa sulla carta più aperta di tutto il calendario World Tour. Sulla carta… Perché ci sono due nomi che sono nettamente avanti a tutti gli altri, quelli di Mathieu van der Poel, già due volte vincitore, e Tadej Pogacar, che con la maglia di campione del mondo va a caccia di un successo che lo farebbe entrare ancor di più nella storia di questo sport.

Non mancano però i rivali e le possibile sorprese. Non si può non partire da Filippo Ganna, che per due volte ha chiuso al secondo posto nella Classicissima di Primavera e cerca il colpaccio. Chi l’ha già vinta è Jasper Philipsen che spera nel vento contrario ed in una corsa più controllata per piazzare il colpo in volata, magari supportato da van der Poel. Ha già alzato le braccia al cielo anche Wout van Aert, lontano però dalla forma del 2020: il belga parte con ambizioni alte. Reduce dal trionfo alla Milano-Torino può giocarsi le proprie carte anche Tom Pidcock. Il nome a sorpresa? Quello di Mads Pedersen: il danese al 100% della forma sarebbe il primo inseguitore di Pogacar e van der Poel, ma è rientrato all’ultimo secondo dopo il brutto infortunio di inizio stagione.

BORSINO DEI FAVORITI MILANO-SANREMO 2026

***** Mathieu van der Poel

**** Tadej Pogacar

*** Filippo Ganna, Jasper Philipsen

** Wout van Aert, Tom Pidcock, Isaac del Toro

* Mads Pedersen, Christophe Laporte, Matteo Jorgenson, Romain Gregoire, Matej Mohoric