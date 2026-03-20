Milano-Sanremo femminile 2026: Elisa Longo Borghini non ci sarà, Lorena Wiebes la favorita

Edizione numero 8 per la Milano-Sanremo al femminile, la Classicissima di Primavera che è tornata per le donne l’anno scorso, dopo una lunga assenza durata venti anni. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favorite.

PERCORSO

Il percorso rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà dunque da Genova, per arrivare al traguardo nel cuore della città dei fiori. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, diventerà più vivace verso il finale con la bellezza di cinque salite spalmate in circa cinquanta chilometri. Le prime tre asperità saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, in ultimo, Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). Poi il gran finale identico agli uomini con Cipressa (5.6 km al 4.1%) e Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), collocato poco prima prima dell’arrivo, preludio degli ultimi 5 km, tre di questi in discesa, due piatti.

FAVORITE

La vincitrice uscente, Lorena Wiebes, sarà ovviamente la grande favorita anche quest’anno. L’obiettivo è provare a staccare la campionessa neerlandese della SD Worx – Protime prima del Poggio, altrimenti con la sua potenza diventerà quasi impossibile batterla. L’Italia non potrà contare su Elisa Longo Borghini: la campionessa italiana ha dovuto rinunciare per problemi di salute. Da seguire saranno anche la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e ovviamente la veterana Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), seconda l’anno scorso.