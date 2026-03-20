Milano-Sanremo 2026: Tadej Pogacar staccherà tutti sulla Cipressa? Van der Poel può resistere. E Ganna…

È la prima Classica Monumento della stagione, forse la più attesa, visto un pronostico che resta sempre aperto a svariate soluzioni (anche se, sulla carta, è chiuso su due nomi). Domani appuntamento con la Milano-Sanremo: sul lungomare ligure cambierà lo schema rispetto alle ultime stagioni?

Due corridori attesissimi, quelli che hanno dato spettacolo nella passata stagione. Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, che sono anche coloro che praticamente si dividono le Monumento da anni (tre Pogacar e due vdP nel 2025). Andando anche a vedere le quote dei bookmakers, il neerlandese, due volte vincitore a Sanremo, è il favorito, ma lo sloveno sembra più che mai intenzionato a sfatare questo tabù.

UAE Team Emirates – XRG che schiera una formazione devastante per lanciare il campione del mondo: sulla Cipressa il ritmo sarà impressionante e Isaac del Toro può distruggere il gruppo, da ultimo uomo per il compagno di squadra. Sarà fondamentale per van der Poel tenere il ritmo lì, poi sul Poggio diventerebbe avvantaggiato. Occhio all’Alpecin-Premier Tech che può giocarsi anche la seconda carta, e che carta: Jasper Philipsen, vincitore del 2024.

Dietro di loro il vuoto, o quasi. Filippo Ganna ha centrato due piazzamenti sul podio negli ultimi tre anni e vuole riprovarci: l’azzurro della Ineos Grenadiers ha le carte per dire la sua su questo percorso, anche se gli avversari appaiono un gradino superiore. Da seguire anche Tom Pidcock, reduce dalla bellissima vittoria alla Milano-Torino. E Wout van Aert? Il belga ha rilasciato dichiarazioni da battaglia, vediamo se sarà veramente della partita.