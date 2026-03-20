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CiclismoStrada

Milano-Sanremo 2026: tutti gli italiani in gara. Presenti trenta azzurri: Ganna la punta

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4 minuti fa

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Filippo Ganna / IPA

Manca ormai sempre meno alla prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo 2026. La corsa italiana, una delle più attese ed importanti di tutto l’anno, prenderà domani il via per la diciassettesima edizione con un percorso che da Pavia si concluderà come sempre sul lungomare ligure, più precisamente in Via Roma.

Tanta l’attesa per la Classica di Primavera che negli ultimi anni non ha mai fatto mancare lo spettacolo. Quest’anno si rinnoverà il grande duello tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, assoluti padroni delle classiche negli ultimi anni. Lo sloveno cerca di aggiungere un nuovo trofeo al suo palmares ma il neerlandese, già due volte vincitore a Sanremo (2023, 2025) cercherà nuovamente di mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo ed alla sua corazzata.

In attesa delle conferme, sono per ora trenta gli italiani che prenderanno parte alla Milano-Sanremo 2026. La punta sarà ovviamente Filippo Ganna, l’anno scorso battuto solo da Van der Poel. Il classe ’96 di Verbania vuole nuovamente prendere parte alla battaglia per la vittoria, nonostante i due rivali sembrano più forti. L’azzurro dovrà correre con intelligenza, sfruttando i momenti favorevoli della corsa.

ITALIANI IN GARA

BAHRAIN-VICTORIOUS

CARUSO Damiano

BORGO Alessandro

ZAMBANINI Edoardo

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

LIDL-TREK

BAGIOLI Andrea

CICCONE Giulio

SOBRERO Matteo

LOTTO INTERMARCHÉ

ROTA Lorenzo

MOVISTAR TEAM

MILESI Lorenzo

MORO Manlio

RED BULL BORA HANSGROHE (non ufficiale)

PELLIZZARI Giulio

TEAM JAYCO ALULA

COVI Alessandro

VENDRAME Andrea

TEAM VISMA LEASE A BIKE

AFFINI Edoardo

XDS ASTANA TEAM

BETTIOL Alberto

BALLERINI Davide

COFIDIS

ZAMPERINI Edoardo

BARDIANI CSF 7 SABER 

CONFORTI Lorenzo

TURCONI Filippo

COLNAGHI Luca

TAROZZI Manuele

MARCELLUSI Martin

PALETTI Luca

MANENTI Marco

TEAM NOVO NORDISK 

PERON Andrea

POLI Umberto

POLGA Antonio

RIDOLFO Filippo

TEAM POLTI VISITMALTA (non ufficiale)

MAESTRI Mirco

BELLETTA Dario Igor

 

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