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Milano-Sanremo 2026: tutti gli italiani in gara. Presenti trenta azzurri: Ganna la punta
Manca ormai sempre meno alla prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo 2026. La corsa italiana, una delle più attese ed importanti di tutto l’anno, prenderà domani il via per la diciassettesima edizione con un percorso che da Pavia si concluderà come sempre sul lungomare ligure, più precisamente in Via Roma.
Tanta l’attesa per la Classica di Primavera che negli ultimi anni non ha mai fatto mancare lo spettacolo. Quest’anno si rinnoverà il grande duello tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel, assoluti padroni delle classiche negli ultimi anni. Lo sloveno cerca di aggiungere un nuovo trofeo al suo palmares ma il neerlandese, già due volte vincitore a Sanremo (2023, 2025) cercherà nuovamente di mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo ed alla sua corazzata.
In attesa delle conferme, sono per ora trenta gli italiani che prenderanno parte alla Milano-Sanremo 2026. La punta sarà ovviamente Filippo Ganna, l’anno scorso battuto solo da Van der Poel. Il classe ’96 di Verbania vuole nuovamente prendere parte alla battaglia per la vittoria, nonostante i due rivali sembrano più forti. L’azzurro dovrà correre con intelligenza, sfruttando i momenti favorevoli della corsa.
ITALIANI IN GARA
BAHRAIN-VICTORIOUS
CARUSO Damiano
BORGO Alessandro
ZAMBANINI Edoardo
INEOS GRENADIERS
GANNA Filippo
LIDL-TREK
BAGIOLI Andrea
CICCONE Giulio
SOBRERO Matteo
LOTTO INTERMARCHÉ
ROTA Lorenzo
MOVISTAR TEAM
MILESI Lorenzo
MORO Manlio
RED BULL BORA HANSGROHE (non ufficiale)
PELLIZZARI Giulio
TEAM JAYCO ALULA
COVI Alessandro
VENDRAME Andrea
TEAM VISMA LEASE A BIKE
AFFINI Edoardo
XDS ASTANA TEAM
BETTIOL Alberto
BALLERINI Davide
COFIDIS
ZAMPERINI Edoardo
BARDIANI CSF 7 SABER
CONFORTI Lorenzo
TURCONI Filippo
COLNAGHI Luca
TAROZZI Manuele
MARCELLUSI Martin
PALETTI Luca
MANENTI Marco
TEAM NOVO NORDISK
PERON Andrea
POLI Umberto
POLGA Antonio
RIDOLFO Filippo
TEAM POLTI VISITMALTA (non ufficiale)
MAESTRI Mirco
BELLETTA Dario Igor