Milano-Sanremo femminile 2026: Elisa Longo Borghini dà forfait per la Classicissima di primavera

Brutte notizie in vista della Milano-Sanremo Women, in programma sabato 21 marzo, per il ciclismo italiano. Elisa Longo Borghini, infatti, non prenderà parte alla Classicissima di primavera. A fermarla è stata una malattia virale con infezione delle vie respiratorie, insorta durante la notte, come comunicato dalla UAE Team ADQ.

Uno stop improvviso, che non solo interrompe il momento positivo dell’atleta piemontese, ma priva la corsa di una protagonista annunciata. Longo Borghini arrivava infatti all’appuntamento ligure con ambizioni concrete, forte di una condizione già dimostrata nelle prime uscite stagionali e di un profilo tecnico compatibile con il percorso.

La sua assenza pesa soprattutto in chiave italiana. In un lotto di partenti internazionale e altamente competitivo, era lei probabilmente la miglior carta azzurra per puntare a un risultato di prestigio, se non addirittura alla vittoria. La sua capacità di interpretare le corse di un giorno, unita a esperienza e senso tattico, rappresentava una garanzia in un finale aperto e spesso imprevedibile come quello della Sanremo.

Dal punto di vista tecnico, la squadra emiratina correrà comunque con un assetto solido: al posto della campionessa italiana subentra Alena Amialiusik, che completerà una formazione già qualificata con atlete del calibro di Mavi Garcia, Silvia Persico ed Eleonora Gasparrini. Tuttavia, è inevitabile che cambino equilibri e strategie.