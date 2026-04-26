Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Demi Vollering per il tris

Oggi, domenica 26 aprile, la Liège-Bastogne-Liège terrà banco e la competizione femminile andrà a completare quanto fatto dagli uomini. Cala il sipario sulla stagione delle Classiche del Nord, giunta alla sua decima edizione, e le emozioni non mancheranno di certo su un percorso di 156 km. Andiamo a scoprire la gara odierna con percorso, programma e favorite.

PERCORSO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE 2026

Le atlete, come detto, affronteranno 156 chilometri, lungo un tracciato che propone dieci salite complessive. La prima parte di gara fungerà da fase di assestamento, ma già attorno ai -90 km il ritmo è destinato a cambiare drasticamente. Qui si entra nel cuore della corsa con una sequenza ravvicinata di “côtes” che iniziano a scremare il gruppo: la Wanne (3,6 km al 5%), seguita dallo Stockeu (1 km al 12,2%) e dalla Haute-Levée (2,3 km al 7,4%). Un trittico che impone un primo filtro significativo, soprattutto per chi non dispone di fondo e brillantezza. Tra le novità più rilevanti dell’edizione figura l’introduzione del Col de Haussire come prima vera difficoltà altimetrica, in sostituzione della storica Côte de Saint-Roch: un cambiamento che modifica l’approccio iniziale alla gara, rendendolo più selettivo sin dalle prime fasi.

Dopo una breve fase interlocutoria, la corsa si accende definitivamente negli ultimi 40 chilometri, dove si concentrano i punti chiave. La Côte de La Redoute resta il simbolo della Liegi: 1,6 km con pendenze medie vicine al 9% e punte che sfiorano il 20%. Situata a circa 30 km dall’arrivo, rappresenta tradizionalmente il trampolino di lancio per le azioni decisive. A chiudere il quadro altimetrico è la Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km al 10,4%), ultima vera asperità prima della discesa verso il traguardo di Quai des Ardennes. È qui che, sempre più spesso, si definiscono le gerarchie finali: uno strappo secco, ideale per attacchi esplosivi o per rifinire una selezione già avviata.

FAVORITE

Il ruolo di massimo riferimento spetta a Demi Vollering, leader della FDJ-SUEZ. Già vincitrice della corsa in passato, l’olandese arriva all’appuntamento forte di una condizione eccellente e di una continuità di rendimento che la colloca nettamente al vertice del pronostico. La sua capacità di fare la differenza sulle salite più dure e di gestire finali selettivi la rende la principale candidata al successo. L’assenza della campionessa uscente, Kimberley Le Court, apre ulteriormente il campo alle rivali. Tra queste spicca la spagnola Paula Blasi (UAE Team ADQ), atleta in crescita che ha già dimostrato solidità nelle classiche delle Ardenne, abbinando resistenza e capacità di reggere i ritmi più elevati. Attenzione poi alla profondità del Team SD Worx-Protime, che schiera due carte di primissimo livello: Anna van der Breggen e Lotte Kopecky. La prima porta in dote esperienza e intelligenza tattica, qualità ideali per una corsa così esigente; la seconda rappresenta invece un profilo più esplosivo, capace di inserirsi nelle fasi decisive e sorprendere anche su terreni non perfettamente adatti alle sue caratteristiche.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE 2026

Domenica 26 aprile

13.35 Liège-Bastogne-Liège, 156 km – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 16.50

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 16.50

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 (dalle 16.50), Eurosport 2 HD (dalle 16.40), Discovery Plus (dalle 16.40), HBO Max (dalle 16.40), DAZN (dalle 16.40).

Diretta Live testuale: OA Sport.