LIVE Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-2 dei quarti di finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Numia Vero Volley Milano, valido come gara-2 del quarto di finale play off della Serie A1 femminile 2026.

Nella prima partita, quella giocata a Milano, è arrivata una vittoria per 3-0 del Vero Volley. La squadra lombarda ha dimostrato di aver meritato il terzo posto nella classifica di regoular season, a confronto della sesta dei rivali. Nelle due sfide in campionato, invece, è arrivata una vittoria a testa nei due confronti. In questa gara-2, che si gioca a Pesaro, la Vero Volley Milano ha la possibilità vincendo di accedere alle semifinali, senza il rischio di giocare la terza e decisiva partita, assicurandosi il passaggio del turno con soli due match giocati. Questo scenario avvenne, proprio, nei quarti di finale dell’anno scorso, dove furono sempre queste due squadre ad affrontarsi per una semifinale.

Paola Egonu è l’arma più periocolosa di Milano e del coach Stefano Lavarini. L’italiana ha giocato gara -1 da protagonista, mettendo a referto 20 punti. Stessi punti segnati, anche, dall’altra opposta, Khalia Lanier. Insieme le due costituiscono una coppia d’attacco pericolosa per tutte le difese, quella di Vallefoglia dovrà fare di tutto per fermarle. Vero Volley che può contare, anche, su due centrali dal calibro di Anna Danesi e Hena Kurtagic, per formare una grande corazzata. Dall’altra parte la squadra di Andrea Pistola può contare su Erblira Bici, Nyadholi Thokbuom e Loveth Oghosasere Omoruyi per battere la corazzata rivale, con la prima che ha segnato ben 13 punti nella sfida di andata.

Favorita per la vittoria è Vero Volley Milano. Sia il roster che le statistiche sono a favore della squadra di Lavarini, la possibilità di ottenere subito il passaggio alle semifinali può essere una motivazione in più per giocare nel miglior modo possibile. Non si può, però, sottovalutare Vallefoglia. La squadra marchigiana è arrivata al sesto posto i campionato, è formata da una squadra molto solida e unita, il fattore campo può essere, inoltre, un’arma a favore per ottenere una vittoria e giocarsi l’accesso al turno successivo nella terza partita.

L'inizio dell'incontro è previsto per le 20.30.