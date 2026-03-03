Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma gara-2, streaming

Milano ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nei playoff scudetto, sconfiggendo Vallefoglia con un secco 3-0 e si è portata in vantaggio nella serie dei quarti di finale. Le meneghine conducono per 1-0 e sono dunque a metà dell’opera: serve un’altra vittoria per qualificarsi alla semifinale da disputare contro la vincente di Scandicci-Bergamo, mentre le marchigiane sono chiamate a imporsi nel secondo confronto se vorranno meritarsi la bella di spareggio.

La gara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20.30) nella tana delle Tigri, desiderose di replicare l’affermazione conseguita nella regular season di campionato e di complicare il cammino delle favorite lombarde. A guidare il sestetto di coach Stefano Lavarini saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, mentre le padrone di casa si affideranno soprattutto a Erblira Bici, Loveth Omoruyi, Nyadholi Thokbuom, Adelina Ungureanu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vallefoglia-Milano, gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 1 e VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport, non è prevista diretta televisiva.

CALENDARIO VALLEFOGLIA-MILANO VOLLEY

Mercoledì 4 marzo

Ore 20.30 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA VALLEFOGLIA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; VBTV per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.