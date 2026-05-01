Azzurra n.13 è online! Intervista a Giulio Pellizzari, speciale Giro d’Italia e il ct del lacrosse verso Los Angeles 2028

Un anno fa, sulla nostra edicola virtuale, faceva il suo esordio Azzurra, la rivista di OA Sport. “Il ritorno del Re” il titolo della copertina che riaccoglieva Jannik Sinner dopo la sospensione di tre mesi. Ci preme ringraziarvi per l’affetto con cui avete accolto questa nuova iniziativa editoriale di OA Sport, facendone una ulteriore compagna di viaggio da consultare ad inizio mese e, perché no, magari riguardare con calma anche nelle settimane successive.

Da maggio 2025 a maggio 2026. Se nel tennis l’Italia è ormai da tempo la principale potenza mondiale (come testimoniano anche i tre successi consecutivi in Coppa Davis ed i due in Billie Jean King Cup), nel ciclismo vive invece oggettivamente l’era di gran lunga più grama della sua storia. Si intravedono però i bagliori di una possibile rinascita: non immediata, ma nel medio periodo. Per questo abbiamo dedicato la copertina del nuovo numero di Azzurra a Giulio Pellizzari. Dopo i sesti posti al Giro d’Italia ed alla Vuelta di Spagna nel 2025, il classe 2003 marchigiano ha iniziato la stagione in corso con risultati importanti: terzo sia alla Volta Comunitat Valenciana sia alla Tirreno-Adriatico, prima della vittoria al Tour of The Alps (con due successi di tappa). Se il danese Jonas Vingegaard (per ora) appare ancora di un altro pianeta, Pellizzari figura tra i contendenti per il podio alla prossima Corsa Rosa. Si tratterebbe di un risultato di peso per l’Italia, che manca da ben 5 anni, quando Damiano Caruso giunse secondo alle spalle del colombiano Egan Bernal.

Il n.13 di Azzurra ha riservato un ampio spazio all’ormai imminente Giro d’Italia: l’intervista a Giulio Pellizzari, la rubrica ‘Domande e risposte’ completamente dedicata alla Corsa Rosa, l’analisi delle 21 tappe ai raggi X, con tutte le pendenze medie e massime delle salite.

Da non perdere anche l’intervista a Brian Vona, ct americano della Nazionale italiana di lacrosse. In questo sport il nostro Paese ha compiuto passi da gigante, sino all’argento degli Europei 2025. E adesso sogna una storica qualificazione olimpica ai Giochi di Los Angeles 2028. Con Vona potrete scoprire tanti dettagli interessanti sulle prospettive tricolori ad ampio raggio.

Non mancheranno le consuete rubriche ‘C’era una volta in Italia…’ (dedicata a Vanessa Ferrari), ‘Saranno Campioni’ (con l’astro nascente del sollevamento pesi Christian Di Maria), il pagellone dello sport italiano ad aprile ed il calendario con tutti gli eventi sportivi del mese di maggio.

La Rivista Azzurra è fruibile gratuitamente da smartphone, tablet e desktop. Si può sfogliare con il dito o semplicemente cliccando sulle frecce. Non ci resta che augurarvi buona lettura!

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IL SOMMARIO DEL N.13

1 L’editoriale. “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”

2 L’Intervista. Giulio Pellizzari e un Giro d’Italia da capitano

3 Domande e risposte: speciale Giro d’Italia

4 ‘C’era una volta in Italia…’: Vanessa Ferrari più forte del destino

5 L’intervista. Alla scoperta del lacrosse italiano con il ct Brian Vona

6 ‘Saranno Campioni’: Christian Di Maria, il talento precoce del sollevamento pesi

7 Speciale Giro d’Italia. L’analisi del percorso tappa per tappa

8 Le pagelle dello sport italiano ad aprile

9 Guida al mese di maggio: gli eventi sportivi da non perdere