LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna subito in campo in serata

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Il programma del match Sinner-Michelsen

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca l’approdo ai quarti di finale.

L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 100 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia degli ottavi deve recuperare 2090 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato, e vincendo questa sera potrà portarsi a -1990 dall’iberico (ad inizio torneo era a -2150), rendendo possibile un sorpasso già a Montecarlo.

Si tratta della sfida numero tre tra Sinner e Michelsen sul circuito maggiore, con l’azzurro che ha vinto entrambi i precedenti, giocati nel 2024: l’attuale numero 2 del mondo si impose a Cincinnati per 6-4 7-5 ed agli US Open per 6-4 6-0 6-2.

La sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la terza di giornata a partire dalle ore 17.00, e si giocherà in ogni caso non prima delle ore 21.00 italiane. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida tra Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valida per gli ottavi di finale dei Miami Open 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!