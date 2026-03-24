Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming

A poche ore dalla vittoria nel terzo turno il transalpino Corentin Moutet, tornerà in campo a Miami, per il torneo ATP Masters 1000, l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale del torneo di singolare maschile.

Il match del quarto turno che vedrà protagonista il tennista azzurro e lo statunitense sarà il terzo di giornata, con il programma sullo Stadium che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 21.00 italiane: Sinner ha vinto entrambi i precedenti, giocati entrambi nel 2024.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner negli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MIAMI 2026

Martedì 24 marzo

Stadium – Dalle ore 17.00 italiane

Jiri Lehecka (Cechia, 21)-Taylor Fritz (Stati Uniti, 6)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Victoria Mboko (Canada, 10)-Karolina Muchova (Cechia, 13)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2)-Alex Michelsen (Stati Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP MIAMI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.