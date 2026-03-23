Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Medvedev e Auger-Aliassime: prosegue la moria di teste di serie

I primi turni del Masters 1000 di Miami 2026 continuano a riservare grandi sorprese e a questo punto diventa sempre più agevole almeno sulla carta il cammino di Jannik Sinner verso la finale e soprattutto verso il titolo, che gli consentirebbe di completare una prestigiosa doppietta nel Sunshine Double dopo il recente trionfo sul cemento di Indian Wells.

Il numero 2 al mondo, che si appresta ad affrontare nella notte italiana tra lunedì 23 e martedì 24 marzo il mancino francese Corentin Moutet, troverà poi agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il giovane padrone di casa statunitense Alex Michelsen ed il cileno Alejandro Tabilo, con quest’ultima che era riuscito nell’impresa di battere il russo Andrey Rublev nel turno precedente.

Sinner, se dovesse raggiungere i quarti, incrocerebbe successivamente uno tra il francese Terence Atmane (già agli ottavi dopo aver sconfitto contro pronostico il canadese n.7 del seeding Felix Auger-Aliassime), il ceco Jakub Mensik e l’americano Frances Tiafoe. All’orizzonte c’è poi un’ipotetica semifinale contro un avversario che verrà fuori da uno spicchio di tabellone veramente aperto e con tante incognite.

La testa di serie più alta rimasta in gioco nel terzo quarto del draw è il tedesco Alexander Zverev (n.3), ma possono provare ad arrivare in semifinale con credenziali anche il transalpino Ugo Humbert e soprattutto l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da una vittoria dall’enorme peso specifico per 7-5 al terzo con il fresco finalista di Indian Wells Daniil Medvedev. Ci sarà tempo nei prossimi giorni per ragionare su chi potrà arrivare fino in fondo nella parte alta del tabellone, diventata terreno di caccia per tanto outsider dopo l’inopinata uscita di scena del n.1 Carlos Alcaraz.