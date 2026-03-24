ATP Miami 2026: Sinner corre, Medvedev e Mensik si fermano

Il tabellone del Masters 1000 di Miami si allinea definitivamente agli ottavi di finale, e lo fa ancora con la presenza di Jannik Sinner. Nessun problema per il numero 2 del mondo contro il francese Corentin Moutet, un 6-1 6-4 che lo manda a sfidare l’americano Alex Michelsen. A tal proposito, la sua rimonta è sul cileno Alejandro Tabilo, poi non fortunato nemmeno in doppio assieme ad Etcheverry visto che Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro di loro, sono i primi in assoluto a guadagnare il pass per i quarti di finale.

Le uscite di scena che caratterizzano la prima parte di giornata sono due. Una è quella di Daniil Medvedev, con il russo che prima subisce un 6-0 dall’argentino Francisco Cerundolo, poi si riprende e infine lascia strada al suo avversario, sempre più vicino a eguagliare la semifinale del 2022 (che gli giunse in modi spesso fortunosi). L’altra è quella di Jakub Mensik: il ceco, campione in carica, esce dopo una durissima lotta finita al tie-break del terzo set contro l’americano Frances Tiafoe.

E sarà proprio il numero 19 del seeding ad avere una ghiotta occasione di andare ai quarti, visto che il francese Terence Atmane continua a fare incetta di scalpi (l’ultimo è il canadese Felix Auger-Aliassime), ma abbiamo visto come, ogni tanto, al transalpino semplicemente si accenda la luce, per cui è sempre meglio diffidarne. Nel mentre, l’incedere della notte rischia di portarsi dietro un altro colpo, con Alexander Zverev che riesce a stento a tirarsi fuori dai guai contro Marin Cilic. Il tedesco ce la fa per 6-2 5-7 6-4 contro il croato ex vincitore degli US Open.

Fa festa la Francia, perché oltre ad Atmane agli ottavi c’è anche Quentin Halys, vittorioso per 7-6(4) 6-1 sul polacco Kamil Majchrzak: fino ad ora il meglio lo aveva dato l’anno scorso a Dubai con la semifinale, adesso si unisce a un quartetto che, oltre a Fils e Atmane, ha anche Ugo Humbert al suo interno. Per il ventisettenne di Metz, infatti, c’è il 6-4 7-6(2) sul russo divenuto kazako Alexander Shevchenko, che non riesce a dar continuità al colpo concretizzato con l’eliminazione di Ben Shelton.

RISULTATI TERZI TURNI MASTERS 1000 MIAMI

Humbert (FRA) [31]-Shevchenko (KAZ) 6-4 7-6(2)

F. Cerundolo (ARG) [18]-Medvedev [9] 6-0 4-6 7-5

Halys (FRA)-Majchrzak (POL) 7-6(4) 6-1

Zverev (GER) [3]-Cilic (CRO) 6-2 5-7 6-4

Atmane (FRA)-Auger-Aliassime (CAN) [7] 6-3 1-6 6-3

Tiafoe (USA) [19]-Mensik (CZE) [12] 7-6(4) 4-6 7-6(11)

Michelsen (USA)-Tabilo (CHI) 3-6 6-3 6-4

Sinner (ITA) [2]-Moutet (FRA) [30] 6-1 6-4