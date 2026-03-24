ATP Miami 2026, Jannik Sinner liquida Corentin Moutet ed approda rapidamente agli ottavi

Prosegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding elimina la testa di serie numero 30, il transalpino Corentin Moutet, liquidato con lo score di 6-1 6-4 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Negli ottavi di finale l’azzurro affronterà, non prima delle ore 21.00 italiane di questa sera, lo statunitense Alex Michelsen.

Nel primo set Sinner domina in lungo ed in largo e Moutet a fatica, ricorrendo ai vantaggi, tiene il primo turno in battuta. Per il resto è un monologo dell’azzurro, che nei primi tre turni al servizio concede appena un quindici, e dall’1-1 piazza una striscia di 10 punti consecutivi che taglia le gambe al francese. Al break a zero del quarto gioco si aggiunge quello ai vantaggi del sesto game, che mandano il numero 2 ATP a servire per il set sul 5-1. Sinner concede il primo break point (l’unico del match) sul 30-40, ma infila tre punti e chiude i conti sul 6-1 in appena 27 minuti.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura un po’ più a lungo, dato che Moutet tiene i primi due turni in battuta a trenta. Nel quinto game, però, Sinner accelera e si porta sullo 0-40 in risposta: il transalpino annulla tre palle break consecutive ed ai vantaggi manca per tre volte la palla del 3-2. L’azzurro, allora, ribalta di nuovo il game ed opera il break che sarà decisivo. In pratica non si gioca più: nei quattro game successivi 16 punti su 17 vengono vinti dal giocatore al servizio, ed in un amen Sinner serve per il match sul 5-4. Moutet tiene testa all’azzurro fino al 30-30, poi però Sinner conquista un match point e lo sfrutta, portando a casa la qualificazione agli ottavi sul 6-4 in tre quarti d’ora.

Le statistiche sottolineano la supremazia dell’azzurro, che si rende protagonista di un’ottima prestazione al servizio, con 7 ace ed un ragguardevole 87% di punti vinti sulla prima di servizio. Sono 23 i vincenti di Sinner, a fronte di 19 gratuiti, mentre il saldo è pesantemente negativo per il transalpino, 11-20. Il numero 2 del mondo porta a casa 63 punti dei 103 totali giocati.