Jannik Sinner sorride a metà: “Devo migliorare da fondo se voglio andare avanti. Il giorno libero mi farà bene”

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami dopo aver faticato contro l’americano Alex Michelsen. Il punteggio finale di 7-5, 7-6 (4) racconta di una partita complicata sin dall’inizio e conclusa in un’ora e 42 minuti, nella quale l’italiano si è ritrovato anche sotto di un break nel secondo parziale (2-5) e 1-3 nel tie-break.

Lo sguardo dell’italiano è apparso decisamente contrariato nelle dichiarazioni post-partita: “Il servizio oggi mi ha aiutato tanto, soprattutto nel tie-break. Se voglio andare avanti in questo torneo, devo migliorare da fondocampo e trovare un buon ritmo in allenamento. Le condizioni oggi erano molto diverse da ieri sera”.

Il n.2 del mondo si sforza dunque di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sono contento per come ho lottato, ma devo alzare il livello. Michelsen è stato un grande avversario. Ho dovuto trovare un modo per uscirne, però ogni giorno può essere diverso, bisogna migliorare. Domani il giorno libero mi farà bene. Siamo contenti e cerchiamo di andare avanti”.

Sinner ha poi ulteriormente approfondito i concetti ai microfoni di SkySport: “Nel secondo set facevo abbastanza fatica. Ho un buon feedback di cosa migliorare per la prossima partita. Guardiamo le cose positive: ho servito molto bene nei punti importanti, ho cercato di capire dove lui si potesse muovere. Di sicuro devo alzare il livello da fondocampo, ma ogni giorno è diverso. Con Tiafoe o Atmane sarebbero due partite completamente differenti. Tiafoe gioca in casa, è molto ostico; Atmane serve molto bene, è migliorato tantissimo, su questa superficie può giocare molto bene. Però noi dobbiamo focalizzarci sulle nostre cose“.

A questo punto l’azzurro incrocerà ai quarti di finale uno tra l’americano Frances Tiafoe ed il francese Terence Atmane. Si giocherà giovedì 26 marzo, ma in Italia potrebbe già essere la notte di venerdì 27.